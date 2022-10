Barcellona-Inter, i tifosi ospiti meditano una ‘vendetta’ speciale

Barcellona-Inter, la decisone di impedire ai tifosi nerazzurri che non saranno nel settore ospiti di indossare la maglia della loro squadra non è piaciuta

In vista della gara di questa sera al Camp Nou tra Barcellona e Inter, il club spagnolo ha informato i tifosi della squadra italiana che non sarà permesso indossare maglie nerazzurre fuori dal settore ospiti, pena l’impossibilità ad accedere all’impianto. Questa decisione ha naturalmente trovato il netto disappunto della tifoseria della squadra milanese, che ha spiegato come questa cosa non sia per nulla avvenuta allo stadio Giuseppe Meazza, dove i tifosi spagnoli che non erano presenti nel settore ospiti, hanno potuto indossare tranquillamente la maglia della loro squadra senza che sia successo nulla.

L’intenzione di alcuni tifosi potrebbe essere quella di indossare la maglia del Real Madrid, per ‘punire’ questa normativa assurda. In ogni caso non sarà semplice attuare questa idea, visto che oggi è la festa nazionale spagnola per la scoperta da parte di Cristoforo Colombo dell’America, per questo i negozi sono tutti chiusi. L’unica possibilità è che qualche bancarella davanti o in prossimità dello stadio, possa avere qualche maglietta degli eterni rivali dei catalani.