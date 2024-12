Roba da pazza Inter: preso “il clone di Hakan Sukur”

In casa nerazzurra un giocatore è stato bocciato. Il paragone con il turco conferma come le prestazioni non stanno assolutamente convincendo

L’ultima sconfitta contro il Bayer Leverkusen ha aperto delle riflessioni importanti tra i tifosi e non solo. Le scelte di Simone Inzaghi non sono assolutamente piaciute e in molti hanno attribuito la colpa del ko proprio al tecnico nerazzurro. Troppo turnover e giocatori che fino ad oggi non hanno dimostrato di essere da Inter.

E, in particolare, nel mirino dei tifosi è finito un calciatore. L’ennesima prestazione insufficiente ha portato molti supporters nerazzurri a bocciarlo e a paragonarlo ad un altro giocatore che sicuramente con l’Inter non ha fatto bene: stiamo parlando naturalmente di Hakan Sukur. A questo punto toccherà al diretto interessato provare a far cambiare idea altrimenti per lui si preannuncia una seconda parte di stagione molto complicata a causa delle critiche.

Inter, bocciatura netta: “Cessione a gennaio”

Tra i giocatori che in questa prima parte non hanno convinto c’è sicuramente Taremi. L’iraniano sta facendo molta fatica ad adattarsi agli schemi di Inzaghi. Noi abbiamo chiesto agli utenti della nostra pagina Facebook in modo molto provocatorio se l’Inter dovesse cederlo subito a gennaio e il pensiero è stato quasi unanime: assolutamente sì.

“Non lo avrei nemmeno preso – commenta Claudio Rossi – su questo gruppo da quando si parlare del suo arrivo dicevo che sarebbe stato un flop. In molti pensavano che mi sbagliavo. Ora chi aveva ragione? Meglio dei giovani che delle pippe”. Antonio Zappia aggiunge: “Un clone di Hakan Sukur. Via lui, Correa e Arnautovic. Dentro Chiesa e mi riprendo Esposito (se non entrambi, uno dei due“. “Per me va ceduto – scrive Riccardo Mangone – ha fatto un gol in sei mesi“. Mentre Antonio Del Buono ricorda come l’Inter ha bisogno “di ragazzi che hanno fame di trofei e arroganza in campo, non di molliche di pane fresco“.

Insomma, bocciatura netta per quanto riguarda Taremi da parte dei tifosi. Per il momento, almeno pubblicamente, Inzaghi ha preso le sue difese. Naturalmente il giudice supremo in questi casi è sempre il campo. Vedremo se l’iraniano troverà ancora spazio oppure, almeno in campionato, sarà superato nelle gerarchie da Correa. Ma una cosa è quasi certa: difficilmente l’Inter si priverà del giocatore a gennaio. Poi durante l’estate tutto può succedere. Naturalmente molto dipenderà dalle sue prestazioni in campo.