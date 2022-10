Formazioni UFFICIALI Barcellona-Inter: Piqué dal primo minuto, per Inzaghi solo conferme

Ecco i ventidue che scenderanno fra poco sul prato del Camp Nou per il match di Champions tra Barcellona e Inter

Sono ufficiali le formazioni della supersfida tra Barcellona e Inter valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

Per l’occasione il tecnico blaugrana Xavi farà partire Piqué al centro della difesa in coppia con Eric Garcia, lasciando ancora de Jong in panchina. Centrocampo intatto. In avanti solito tridente composto da Dembele, Lewandowski e Raphinha.

Quanto agli uomini di Inzaghi, confermata la scelta di Calhanoglu in cabina di regia al posto dell’indisponibile Brozovic come nella gara d’andata. Coppia d’attacco Dzeko, Lautaro con Mkhitaryan mezz’ala e non alle spalle dell’argentino. A destra fiducia a Dumfries, con Darmian che osserverà dalla panchina.

Champions League, Barcellona-Inter: le formazioni ufficiali

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Eric Garcia, Marcos Alonso; Pedri, Busquets, Gavi; Dembelé, Lewandowski, Raphinha. Allenatore: Xavi.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Marciniak (POL)