Lukaku, può slittare ancora il rientro: via libera per Correa

Inter, potrebbe slittare alla prossima settimana il rientro di Romelu Lukaku. Viceversa Joaquin Correa sarà tra i convocati

Sarebbe dovuto rientrare domenica con la Salernitana ma a quanto pare il ritorno in campo di Romelu Lukaku potrebbe saltare nuovamente.

Il calciatore, ritornato all‘Inter con tutti i migliori propositi di farsi perdonare l’addio anticipato per tornare al Chelsea e ritornare ad essere il re di Milano, dopo un discreto inizio è bloccato da questo infortunio, che sembrava lieve, da più di un mese.

In ogni caso le prossime ore saranno fondamentali per capire se potrà almeno andare in panchina e, in caso di necessità essere inserito a gara in corso, o se è meglio rimandare tutto alla prossima gara con la Fiorentina.

Discorso diverso per Joaquin Correa che oggi è tornato ad allenarsi con il gruppo ed è quasi certa la sua convocazione per la partita di campionato di domenica alle ore 12.30 contro la squadra di Nicola.

La sfida con la Salernitana non è da sottovalutare, i campani hanno 10 punti e sono molto più sicuri dello scorso anno anche grazie al tecnico che nella passata stagione è riuscito a fare un miracolo prendendo una squadra che sembrava spacciata e a portarla alla salvezza. Inoltre dopo l’ottima prestazione del Camp Nou, un calo di tensione di fronte ad un’avversaria che sulla carta appare meno quotata, anche se inconscio, ci potrebbe sempre essere.