ESCLUSIVO | Inter, occhi su Canpolat dell’Eintracht

Il talento di nazionalità turca è reduce da 3 gol nelle prime due partite di qualificazione al prossimo Europeo Under 17

Si chiama Kebir Ali Canpolat il nuovo talento che, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it, è finito nel mirino del club nerazzurro. Nato a Euschirken, in Germania ma naturalizzato turco, il classe 2006 è un esterno destro veloce ed efficace, che segna come un bomber di razza. La scorsa settimana ha realizzato tre reti nelle prime due gare, contro San Marino e Bulgaria, di qualificazione all’Europeo Under 17. Oggi giocherà contro la Svizzera in quella che sarà l’ultima gara del girone 13.

MACCHINA DA GOL – Canpolat è una macchina da gol anche con la maglia dell’Eintracht, club che ne detiene il cartellino e in cui sta effettuando un percorso di maturazione necessario per il salto nel calcio dei grandi. Nelle prime otto gare di B-Juniors ha segnato altrettante reti, fornendo ben 7 assist. E’ lui che sta trascinando l’Under 17 rossonera, terza con 18 punti dietro ad Hoffenheim e Bayern.

Calciomercato Inter, rischio asta per Canpolat: ci sono anche Milan e Juventus

In possesso, ovviamente, di passaporto tedesco, il nome di Canpolat risulta essere finito anche sul taccuino degli scout di Milan e Juventus (che nell’under 23 ha già un turco, Kenan Yildiz) oltre che di diverse società straniere. Per il ragazzo che il prossimo 22 dicembre compierà 16 anni potrebbe presto scatenarsi un’asta.

Kebir Ali Canpolat ⚽️🔥

2 goals, 1 Assist at weekend ⚽️⚽️📌#kebiralicanpolat #EintrachtFrankfurt pic.twitter.com/iSJ8EiSDWL — Profundo Sports Management (@ProfundoSports) September 19, 2022