Undicesima giornata Serie A: designato l’arbitro di Fiorentina-Inter

Designato il direttore di gara di Fiorentina-Inter, gara valida per l’11esima giornata di Serie A

Sono state rese note durante queste ultime ore le designazioni arbitrali della prossima giornata di Serie A. Sale ora l’attesa nello scoprire a chi sarà stata affidata Fiorentina-Inter, match valevole per l’undicesima giornata di campionato.

Per questa sfida infatti – con calcio d’inizio fissato alle ore 20:45 del prossimo sabato – è stato scelto Paolo Valeri come giudice di gara. A lui il compito di dirigere quello che sarà l’undicesimo match di campionato per entrambe le squadre. Da un lato troviamo la squadra di Vincenzo Italiano che non sta vivendo un vero e proprio momento d’oro, in quanto si trova solamente al 13esimo posto in classifica – e reduce tra l’altro da un insoddisfacente pareggio maturato per 1-1 contro il Lecce – mentre dall’altra parte ci sarà la squadra capeggiata da Simone Inzaghi; fresca di una vittoria fatta registrare in casa contro la Salernitana per 2-0.

Fiorentina-Inter, arbitra Valeri: i precedenti con entrambe le squadre

Fischietto tutto romano per l’occasione. Infatti, a dirigere il match sarà proprio Paolo Valeri. L’arbitro della sezione di Roma 2 ha già condotto in passato sia la squadra viola che la ‘Beneamata’ ed il bilancio, in questo preciso momento, promette bene per entrambi i club. Difatti, il direttore di gara, ha già arbitrato in ben 37 circostanze i nerazzurri; con tanto di 20 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte. Situazione alquanto simile anche per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, i quali, hanno già incontrato Valeri in passato; collezionando di fatto 10 vittorie, 13 pareggi e 6 sconfitte. A coadiuvarlo questa volta però, ci saranno Preti e Di Iorio. Quarto uomo designato Serra e al VAR ci sarà direttamente la coppia Mariani–Costanzo.