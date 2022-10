VIDEO | Perisic ‘ridicolizzato’: “Torna a gennaio in prestito”

Il Manchester United si prende ‘gioco’ di Perisic e del suo Tottenham. Ecco cos’è accaduto all’esterno croato durante il match coi ‘Red Devils’

Uscito sconfitto per 2-0 da quel dell’Old Trafford’, il Tottenham di Perisic è così rimasto al secondo posto in classifica a pari punti col Manchester City, che deve però ancora recuperare la partita con l’Arsenal, momentaneamente primo. Ciò che ha colpito però in primis, non è stato solo il deludente risultato fatto registrare da parte degli ‘Spurs’, bensì un altro dettaglio riguardante l’ex esterno dell’Inter.

Il croato infatti, è stato ‘preso di mira’ in UK – soprattutto sui social – a causa di un sorprendente dribbling subito da Antony Santos, neo acquisto del Manchester United. L’esterno brasiliano, dopo essersi girato su se stesso – nel giro di mezzo secondo possiamo dire tra l’altro – è riuscito a ‘farsi beffe’ di Ivan Perisic e di un altro suo compagno di squadra. La cosa poi, non è minimamente passata inosservata in Inghilterra, dove migliaia e migliaia di tifosi, grazie ad alcuni commenti pubblicati direttamente su Twitter, hanno praticamente ‘deriso’ l’ex laterale dell’Inter. Nonostante questo, tra i tweet apparsi sui social, c’è n’è qualcuno da segnalare di ‘marca’ nerazzurra.

Antony treated Perisic like a small boy wtf😂😂😂😂 pic.twitter.com/EviQcdbmmF — Words (@2Wordssss) October 20, 2022

Inter, i tifosi si scatenano sui social: in tanti chiedono ‘a gran voce’ il ritorno di Perisic

Nonostante Ivan Perisic sia stato ‘deriso’ da mezza Inghilterra possiamo dire – per via di questo episodio chiaramente – in tanti non dimenticano l’ultima parentesi vissuta dall’esterno croato all’Inter. In virtù di questo quindi, alcuni supporters nerazzurri, grazie alla piattaforma social denominata Twitter, sono letteralmente usciti allo scoperto e hanno chiesto a gran voce il ritorno del classe ’89 in quel di Milano. Chiaramente però, questa resta una cosa del tutto infattibile.

Perisic a gennaio in prestito con stipendio pagato a metà e tutti contenti. — Zelgadis (@Zelgadis265) October 20, 2022