Inzaghi: “Lukaku non ci sarà. Dobbiamo arrivare alla sosta nel migliore dei modi”

Le parole di Inzaghi in vista della gara di domani contro la Fiorentina. Il tecnico piacentino si è espresso sull’assenza di Lukaku e su molto altro

Domani sera l’Inter sarà impegnata in quel del ‘Franchi’ nel difficile match contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Inzaghi e tutto il resto della sua squadra non possono più permettersi alcun passo falso visto il brutto avvio di stagione. Già quattro le sconfitte, con l’ultima arrivata prima della sosta a Udine. Lo stesso tecnico piacentino, durante questi ultimi minuti, ha poi avuto anche tempo e modo di esporsi direttamente sui canali ufficiali della ‘Beneamata’.

Queste le parole del tecnico nerazzurro raccolte da Interlive.it:

SULLA GARA DI DOMANI – “Da qui alla sosta abbiamo una serie di partite difficili, sia in casa che fuori. Ci troveremo ogni tre giorni sotto pressione e dovremo cercare di affrontare una gara alla volta, facendo prevalere la nostra forza mentale”.

TEMA CASA-TRASFERTA – “In trasferta dobbiamo fare di più. Allo stesso tempo, è anche normale che giocare nel nostro stadio, davanti ai nostri tifosi ci aiuti e ci agevoli, però anche sabato sera saranno tantissimi”.

LUKAKU – “Sono due giorni che si sta allenando parzialmente in gruppo. Deve ritrovare la condizione, però è molto motivato. Finalmente, dopo tantissimo tempo, la lesione l’ha superata. Quanto a domani non sarà con noi a Firenze ma cercheremo di averlo con noi per mercoledì. Sono fiducioso”.

HANDANOVIC – “Handanovic per domani non sarà disponibile. Partirà con noi proprio come ha fatto contro la Salernitana e ci darà una mano. Però se dovesse servire c’è pronto Cordaz“.

SULLA CLASSIFICA – “Quello che conta di più è ragionare partita per partita. Adesso ne mancano tante alla sosta e ci vogliamo arrivare nel miglior modo possibile. C’è del distacco e le squadre davanti a noi stanno correndo. Ora l’obiettivo è recuperare punti in campionato e passare il turno in Champions”.