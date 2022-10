DIRETTA Champions, Inter-Viktoria Plzen: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Viktoria Plzen di Bilek nella quinta giornata di Champions League. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter ospita il Viktoria Plzen a San Siro nell’anticipo che apre la quinta giornata del gruppo C di Champions League, secondo turno del girone di ritorno, che potrebbe già emettere due verdetti definitivi.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno la possibilità di strappare la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale con una gara di anticipo se dovessero battere i campioni della Repubblica Ceca. Un successo che eviterebbe di dover dipendere dal risultato della gara in programma alle 21 tra il Barcellona e il Bayern Monaco. Dall’altro i rossoblu di Michal Bilek sono costretti a fare risultato per restare in corsa almeno per il terzo posto che vale la retrocessione in Europa League. All’andata l’Inter si impose con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Dzeko e Dumfries. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Giuseppe Meazza in tempo reale.