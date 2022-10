‘Occhiataccia’ Lautaro a Dimarco: ecco cosa è successo

All’intervallo Inter avanti di due gol sul Viktoria Plzen. Con questo i risultato i nerazzurri si qualificheranno agli ottavi di Champions con una giornata di anticipo

Dopo un’inizio frenetico che ha portato a tanti errori, l’Inter ha preso il sopravvento sul Viktoria Plzen mettendo in campo tutta la qualità a disposizione. All’intervallo i nerazzurri sono avanti di due gol, firmati Mkhitaryan e Dzeko, e virtualmente agli ottavi di Champions con una giornata di anticipo.

Prima del raddoppio c’è stata una grande occasione per la squadra di Inzaghi, non in panchina perché squalificato. In mezzo all’area, tra un solo difensore, sia Lautaro che Dumfries; arrivato al cross, Dimarco ha preferito servire l’olandese anziché l’argentino che era in una posizione migliore per poter far male ai cechi. L’azione è poi sfumata, con il ‘Toro’ che ha subito lanciato una ‘occhiataccia’ a Dimarco, come a dire ‘dovevi passarla e me’. Immediato, però, anche il chiarimento. Lautaro ha detto al compagno di stare più largo per aprire la difesa del Plzen e poco dopo, proprio su un assist del terzino (splendido lo stop sul passaggio perfetto di Barella), è arrivato il 2-0 di Dzeko.