Inter-Sampdoria, problemi nel riscaldamento per il big

Infortunio poco prima il fischio d’inizio della sfida tra i nerazzurri e i blucerchiati allenati dal grande ex Dejan Stankovic

Brutta tegola per Inzaghi nel riscaldamento pre Inter-Sampdoria. Botta alla caviglia per il big nerazzurro.

Denzel Dumfries è finito ko prima del fischio d’inizio della gara contro la formazione dell’ex Stankovic.

Botta forte alla cavigilia per il terzino olandese, prontamente soccorso dallo staff medico interista. Il classe ’96 ha poi provato a fare degli scatti e a calciare in porta, nello spogliatoio ha effettuato ulteriore verifiche ricevendo il via libera dal comparto sanitario dell’Inter per scendere in campo dal 1′.