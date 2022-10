‘Caso’ aperto all’Inter: colloquio con Inzaghi, vuole andare via

Il giocatore è diventato un rebus e va ormai verso l’addio. Situazione del tutto da monitorare. I possibili scenari in casa Inter

Nonostante un avvio del tutto in salita, l’Inter è così riuscita a rimettersi in corsa nella lotta scudetto, anche se, la differenza di punti rispetto alle altre pretendenti, resta comunque assai evidente.

Da qui però, tralasciando questo discorso, uno dei ‘problemi’ che continua a tenere comunque banco in casa Inter, è senz’alcun ombra di dubbio la situazione legata al futuro di Robin Gosens. Il laterale tedesco infatti, nonostante il poco spazio avuto a propria disposizione, era stato in grado di mettere a segno la sua seconda rete in nerazzurro – nonchè la prima stagionale per intenderci – in quel del ‘Camp Nou’ nello scorso ottobre contro il Barcellona senza ricevere però alcuna garanzia. In virtù di questo dunque, l’ex Atalanta è ormai diventato un caso ed ecco che, in tal senso, avrebbe anche potuto – eventualmente – far avanzare una richiesta tutt’altro che indifferente.

Calciomercato Inter, Gosens si allontana sempre più: i possibili scenari

Seppure Inzaghi, nel post-gara di Inter–Sampdoria abbia sottolineato più e più volte la scelta del non aver inserito Gosens negli ultimi scampoli di gara – per via di alcune vicissitudini presentatesi nel corso del match – il futuro dell’esterno tedesco resta del tutto in bilico. In tal senso, l’ex Atalanta non ha mai nascosto tutto il suo ‘interesse’ verso il massimo campionato tedesco – vale a dire la Bundesliga – al punto che potrebbe anche arrivare a chiedere direttamente a Inzaghi e all’intera società una sua eventuale cessione a gennaio. Occhio quindi ad alcune possibili destinazioni come quelle di: Eintracht, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund.