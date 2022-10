VIDEO INTERLIVE | Doppia tegola: derby a rischio anche per Dzeko

Non soltanto Lukaku, anche il centravanti bosniaco sembra essersi fermato per un fastidio accusato in allenamento ieri

Neanche il tempo di riaccendere i motori che Lukaku è nuovamente a fari spenti, fuori dalla carreggiata per infortunio.

Il centravanti belga ha accusato un risentimento al bicipite femorale e le prime stime, sebbene non si tratti di nulla di grave, riportano il suo rientro a metà novembre – quando il campionato entrerà nella sosta pro Mondiale. Niente incontro di Champions League contro il Bayern Monaco dunque, ma neanche l’importantissimo scontro diretto del derby d’Italia contro la Juventus del prossimo weekend.

Dzeko in dubbio per Bayern e Juve: ad Inzaghi la decisione

A rischio, però, c’è anche Edin Dzeko: il centravanti bosniaco ha saltato la seduta d’allenamento di questa mattina per un colpo accusato in quella di ieri, restando dunque a riposo in via precauzionale.

Al tecnico Inzaghi e lo staff medico spetterà la sentenza della sua potenziale presenza per l’incontro finale coi bavaresi, ma non c’è certezza che possa rientrare pienamente a regime neppure contro i bianconeri. E adesso filtra un pizzico di preoccupazione per il reparto offensivo ridotto all’osso, con Lautaro e Correa che dovranno fare gli straordinari ed il giovane Carboni a fungere da jolly d’emergenza.