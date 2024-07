Dall’Inter alla Juve, blitz Giuntoli per chiudere: 33 milioni

Piaceva all’Inter per il reparto difensivo ma ora Todibo è più vicino alla Juventus, blitz da 33 milioni per convincere il Nizza a liberare il calciatore dietro prestito oneroso con obbligo

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Milan Skriniar ha fatto preoccupare l’ambiente nerazzurro, a causa di quelle voci insistenti che da tempo lo stavano portando sempre più alla deriva per poi abbracciare in via definitiva il progetto del Paris Saint-Germain.

Da quel punto in poi della storia nerazzurra, l’Inter si è comunque fortificata facendo di necessità virtù. Ed ha messo a segno un paio di colpi di prospettiva, lo scorso anno, che hanno dimostrato sin da subito grande valore e personalità. Oggi Yann Bisseck e Benjamin Pavard sono ancora fieramente apprezzati. Eppure per la dirigenza non si può mai star tranquilli. Sia per le solite voci di mercato che si susseguono in questo caldo periodo estivo, sia per il fatto che alcuni elementi della rosa attualmente a disposizione di Simone Inzaghi, come Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, si avvicinano lentamente ad un fisiologico declino.

Forti di questa convinzione, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio continuano a monitorare la situazione su suolo europeo alla ricerca di colpi interessanti. Nel recente passato hanno sondato qualche elemento in più anche a causa del forfait di Tajon Buchanan sulle corsie, ma il vero nodo sta ancora sul centrale.

Todibo vicino alla Juventus, era fra le opzioni difensive dell’Inter

Certo è che fra i tanti nomi sondati, uno sarebbe in procinto di venir meno. Il tutto a causa delle fortissime pressioni della Juventus, scatenata sul mercato grazie all’operatività di Cristiano Giuntoli. Il primo responsabile degli affari bianconeri ha messo gli occhi da tempo su Jean-Clair Todibo, uno dei vecchi pallini nerazzurri per la difesa, con la promessa di riuscire a spuntarla.

Stando alle ultime informazioni rilasciate da ‘Il Corriere dello Sport’, la Juventus avrebbe lanciato una proposta di prestito oneroso con obbligo di riscatto al Nizza per l’acquisto delle prestazioni del difensore ad una cifra iniziale di 10 milioni che verrebbe infine coperta per intero al termine della stagione, per un totale di circa 33 milioni. Ci sarebbe altresì l’intesa con il calciatore per un quinquennale da 2,5 milioni stagionali, laddove le parti sperano di poter chiudere i discorsi entro il termine della settimana.