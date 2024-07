Godimento Inzaghi: domani ad Appiano, è un’Inter da urlo

Simone Inzaghi è pronto a godersi la sua nuova Inter. Domani ad Appiano attesa una novità molto importante per il club nerazzurro.

Prosegue il lavoro a ranghi ridotti in casa Inter. L’assenza di molti big, a causa degli impegni estivi con la Nazionale, ha reso questa prima parte di preparazione non semplice per il club campione d’Italia. Il tecnico, infatti, si è ritrovato in squadra molti dei giocatori che non rientrano più nei piani e per questo motivo si è potuto fare davvero poco a livello di tattica.

Ma per Inzaghi è in arrivo una buona notizia. Da domani ad Appaino c’è una novità molto importante sia per il club che per lo stesso tecnico nerazzurro. La squadra inizia a prendere forma e l’obiettivo resta sempre lo stesso: fare bene e magari riuscire ad avere un rendimento migliore in Europa. Per riuscirci bisognerà lavorare molto in questo ritiro e portare i nuovi arrivi ad essere pronti sin dalla prima di campionato.

Una prima parte di preparazione estiva per riprendere confidenza con il campo e con il pallone oltre che naturalmente fare la conoscenza dei nuovi arrivi. L’assenza di molti big non ha permesso a Simone Inzaghi di poter lavorare a ranghi completi ed è stato un periodo per riprendere il discorso interrotto con la fine del campionato. Ma ora è arrivato il momento di fare sul serio ed iniziare a spingere forte sulla preparazione.

Inter: novità ad Appiano, Inzaghi sorride

Domani, mercoledì 24 luglio, ad Appiano sono attesi i cinque giocatori che hanno giocato l’Europeo con l’Italia. Quindi spazio a Bastoni, Dimarco, Darmian, Barella e Frattesi. Una buona notizia per Inzaghi che potrà finalmente lavorare quasi a ranghi completi e soprattutto iniziare una conoscenza del blocco difensivo e di centrocampo con i nuovi arrivati. La squadra inizia a prendere forma e l’obiettivo resta quello di arrivare pronti per la prima di campionato.

Naturalmente la strada è lunga e bisognerà aspettare il rientro di tutti per dare vita a quel lavoro per unire ancora di più il gruppo e rendere la squadra un blocco unico. Ma sicuramente il ritorno degli italiani è un primo passo importante per iniziare quella preparazione che consentirà quasi certamente di alzare il livello in allenamento ed essere pronti per quando si partirà. Una annata che si preannuncia lunga e faticosa e per questo motivo ci sarà bisogno del supporto di tutti e non solo dei soliti.