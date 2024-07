Milan tradito, passa all’Inter: tifosi rossoneri impietriti

Dal Milan all’Inter, clamoroso tradimento in arrivo: Marotta gongola, i tifosi rossoneri sono senza parole

Ha vinto lo Scudetto e spinto la sua Inter verso la seconda storica stella. 20 tricolori in bacheca ma la voglia di Simone Inzaghi di scrivere pagine ancora più importanti della storia nerazzurra è tanta, tantissima. L’Inter è la sua priorità e così sta attendendo – in vista della fine del mese – gli ultimi rinforzi per rendere insuperabile il gruppo nerazzurro.

Una delle questioni più urgenti da risolvere in casa nerazzurra riguarda inevitabilmente le corsie laterali. Non ci voleva proprio il gravissimo infortunio di Tajon Buchanan che rimarrà indisponibile per 4-5 mesi dopo la frattura della tibia in un allenamento con il Canada. L’ex Club Brugge, nei suoi primi sei mesi nella Milano nerazzurra, aveva dimostrato di essersi ambientato alla grande. E così una tegola bella e buona si è abbattuta sul lavoro dei dirigenti di Viale della Liberazione che stanno già da settimane cercato un degno sostituto.

Diversi i profili che Marotta e Ausilio stanno vagliando, alla ricerca del più adatto dal punto di vista tecnico e che non impatti troppo sul tesoretto da investire per gli ultimi innesti estivi. In tal senso una grande occasione potrebbe arrivare da un giocatore che in passato è stato protagonista con la maglia del Milan. Per i tifosi del ‘Diavolo’ sarebbe uno choc, intanto però la possibilità di una firma a zero con l’Inter non è mai stata tanto concreta.

Milan tradito ancora: va all’Inter gratis

Sfumato Juan Cabal, gioiello dell’Hellas Verona che dopo un lungo corteggiamento ha deciso di firmare con la Juventus, l’Inter si tuffa in sede di mercato e avrebbe individuato il profilo perfetto per rimpolpare la corsia mancina, sia dal punto di vista economico che tecnico.

Dopo quattro anni con addosso la maglia del Torino, adesso Ricardo Rodriguez è svincolato. L’ex milanista, 31 anni, ha ben figurato nell’ultimo Europeo con la Nazionale svizzera. Non è bastato, però, a trovargli una nuova sistemazione dopo l’avventura in maglia granata. Adesso c’è l’Inter, l’altra big sulla sponda di un Naviglio che Rodriguez conosce benissimo visto che per anni è stato il terzino sinistro titolare del Milan. Simone Inzaghi sembrerebbe convincersi sempre di più, col passare delle ore, a puntare sull’ex rossonero.

Un braccetto di sinistra di grande tecnica ma soprattutto esperienza internazionale, con un mancino raffinato ed in grado di fare la differenza. A questo punto con uno stipendio di circa 1,5 milioni all’anno, lo svizzero potrebbe rivelarsi la carta giusta per completare la difesa di Inzaghi. Ma c’è da convincere Oaktree… Nel suo ultimo anno a Torino ha collezionato 37 presenze con 1 gol e 2 assist.