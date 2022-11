Formazioni UFFICIALI Bayern-Inter: Inzaghi fa ampio turnover, c’è il tandem argentino

By

Ecco i ventidue che scenderanno in campo all’Allianz Arena per la sfida valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions

Sono ufficiali le formazioni del match tra Bayern Monaco e Inter valevole per la sesta nonché ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Entrambe sono già qualificate agli ottavi, i tedeschi come primi classificati.

Come previsto, Inzaghi fa ampio turnover. Davanti a Onana il terzetto composto da Darmian, de Vrij e Acerbi. Sull’out destro agirà Bellanova, per lui prima da titolare con la maglia nerazzurra. In regia Asllani, si rivede dal 1′ Gagliardini. Davanti Correa e Lautaro, quest’ultimo con fascia al braccio. Il numero dieci è diffidato. Nagelsmann col consueto 4-2-3-1: Coman, Gravenberch e Mane a supporto di Choupo-Moting.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Stanisic; Kimmich, Sabitzer; Coman, Gravenberch, Mané; Choupo-Moting. All.: Nagelsmann

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Acerbi; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Correa, Lautaro. All.: Inzaghi

Arbitro: Kruzliak (SLO)