Serie A: questa la Top 11 della 12esima giornata e ci sono anche due nerazzurri

Inter, sono soltanto due i calciatori nerazzurri inseriti nella formazioni dei più bravi della 12esima giornata di campionato

Il sito sportivo Whoscored come ogni settimana, ha diramato la formazione migliore in base alle prestazioni fornite dai calciatori nella 12esima giornata appena conclusa con la gara del lunedì sera, che ha visto il Bologna di Thiago Motta vincere in rimonta 2-1 allo stadio Brianteo di Monza, contro la squadra di casa.

Sono soltanto due i calciatori nerazzurri in questa speciale formazione. Nell’elenco non ha trovato posto, nonostante l’assist per il compagno e l’ottima prestazione il difensore Bastoni e nemmeno, malgrado il gol di pregevole fattura, anche grazie al lancio proprio del difensore, di Barella. In ogni caso, è soprattutto sorprendente che nemmeno Correa, dopo il coast to coast per il gol del 3-0 non sia riuscito a trovare spazio una volta tanto che, entrato nella ripresa, dimostra che i numeri per stare in questa Inter ogni tanto ce li ha.

I due bravi e fortunati calciatori nerazzurri, che hanno avuto l’onore di essere messi nella top 11 dell’ultimo week-end sono stati Stefan De Vrij, autore della rete dell’1-0 contro i blu-cerchiati e Hakan Calhanoglu che ha fornito all’olandese l’assist da calcio d’angolo.

Questa la formazione dei migliori della 12esima giornata:

Portiere: Meret;

Difensori: Cuadrado, De Vrij, Aiwu, Mario Rui;

Centrocampisti: Hateboer, Calhanoglu, Kvaratskhelia, Zaccagni;

Attaccanti: Osimhen, Volpato