Calciomercato, l’addio è UFFICIALE: dall’Inter il sostituto

Una stella del calcio dice addio al suo club ma non solo. I nerazzurri tremano e salutano un loro tesserato. Ecco cosa sta accadendo

Freschi di eliminazione rimediata dal proprio girone di Champions, il Barcellona deve ora guardare avanti pur di salvaguardare la propria stagione. Il prossimo passo è non a caso, non soltanto quello di tentare di vincere il campionato spagnolo, bensì di provare a ‘mettere le mani’ anche sull’Europa League.

Come se non bastasse poi, ad aver ‘gettato’ ulteriore sconforto in casa Barcellona nelle ultime ore, è stata senz’alcun ombra di dubbio la notizia dell’addio al calcio giocato di Gerard Piqué. La bandiera ‘blaugrana’ infatti – più che doveroso chiamarlo così – ha trascorso con questa stagione in corso addirittura ben 15 lunghi anni in quel della Catalogna, raccogliendo tra l’altro 53 gol e 13 assist. Allo stesso modo, pur di provare a ‘rimpiazzare’ dignitosamente il classe ’87, l’intera dirigenza catalana, dovrà necessariamente farsi avanti per qualche giocatore (cosa che sembra aver già iniziato a fare). In che maniera? Mettendo gli occhi su un centrale dell’Inter.

Calciomercato Inter, il Barcellona mette nel mirino de Vrij: la situazione

A causa dell’addio dal calcio giocato – annunciato nelle ultime ore da parte di Gerard Piqué – il Barcellona incomincia già a guardarsi attorno in virtù di quella che sarà la prossima stagione. Diversi gli osservati speciali in casa ‘blaugrana’ sino a questo momento, dove tra questi rientra anche il nome di Stefan de Vrij. L’attuale difensore centrale dell’Inter è infatti in scadenza di contratto coi nerazzurri e a tal proposito, qualora non dovesse raggiungere l’accordo per il rinnovo, ecco che potrebbe approdare a quel punto in terra catalana. Ad ora però nulla è certo, se non il fatto che in casa Barcellona si stia già muovendo più di qualcosa.