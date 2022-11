Emergenza a centrocampo: tentativo clamoroso per Brozovic

L’Inter ha egregiamente sopperito all’assenza di Marcelo Brozovic che potrebbe anche tentare un grande club il prossimo gennaio vista l’emergenza registrata a centrocampo

È passato leggermente sottotraccia in virtù dell’alto rendimento dell’Inter, ma nell’ultimo periodo, peraltro il più caldo da inizio stagione, la squadra di Simone Inzaghi ha dovuto fare a meno dell’infortunato Marcelo Brozovic. Il fulcro del centrocampo meneghino era andato ko nell’ultima sosta per le nazionali con la maglia della Croazia nel match di Nations League del 25 settembre contro l’Austria in cui uscì dopo appena 17 minuti. Il numero 77 interista è dunque fuori da più di un mese per un problema muscolare e solo di recente è tornato con il gruppo.

Un calvario a cui l’Inter ha saputo sopperire egregiamente con le mosse tattiche di Simone Inzaghi in quella zona di campo. I risultati infatti sono arrivati ugualmente, ed anzi la compagine nerazzurra in assenza di uno dei suoi calciatori più determinanti è riuscita persino a far svoltare la stagione dal Barcellona in poi.

Calciomercato Inter, Liverpool a caccia di centrocampisti: ipotetico tentativo per Brozovic

Un nome quello di Marcelo Brozovic destinato a tornare importantissimo nelle gerarchie di Inzaghi, ma che al contempo potrebbe anche stuzzicare nuovamente tematiche di mercato dall’estero. In Inghilterra c’è infatti chi come il Liverpool, a suon di infortuni, sta vivendo una vera e propria emergenza a centrocampo, e già a gennaio potrebbe provare a potenziare l’organico di Jurgen Klopp.

Nello specifico i ‘Reds’, che non stanno vivendo un momento eccezionale, il prossimo inverno potrebbero anche lanciare un clamoroso assalto allo stesso Brozovic. L’idea potrebbe essere quella di mettere sul piatto 30 milioni di euro cash per provare a stuzzicare l’Inter, che però non ha alcuna intenzione di privarsi del croato, ed ancora meno a stagione in corso.