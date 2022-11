DIRETTA Serie A, Juventus-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta la Juventus di Allegri nel derby d’Italia della tredicesima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter fa visita alla Juventus a Torino nel derby d’Italia che vale come posticipo che chiude la 13esima giornata del campionato di Serie A. Una super sfida tra due squadre reduci da una sconfitta dal sapore opposto in Champions League che sarà diretta da Doveri di Roma.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi mirano ad ottenere la quinta vittoria di fila dopo quelle contro il Sassuolo, la Salernitana, la Fiorentina e la Sampdoria per continuare la rincorsa ai posti che valgono la qualificazione alla prossima Champions e tenere viva la speranza di puntare allo scudetto. Dall’altra i bianconeri di Massimiliano Allegri vogliono centrare il quarto successo consecutivo per allungare la striscia iniziata col Torino e proseguita con Empoli e Lecce per dimenticare le figuracce in campo europeo e operare il sorpasso in classifica sugli eterni rivali. Interlive.it vi offre la sfida dell’Allianz Stadium in tempo reale.