“È di basso livello”: Inzaghi la spara grossa, attacco in diretta

Il tecnico nerazzurro è sotto attacco dopo il ko con la Juventus che tira fuori l’Inter dalla corsa allo Scudetto

Inzaghi non è finito solamente nel mirino dei tifosi interisti dopo la sconfitta nel derby d’Italia con la Juventus, ma anche di quello di larga parte della critica.

Negli studi di ‘Sky Sport’, Paolo Di Canio è andato all’attacco del tecnico nerazzurro andando ad analizzare le dichiarazioni da lui rilasciate dopo il match: “A Inzaghi voglio bene, ma ha una comunicazione di basso livello – ha ‘tuonato’ l’ex capitano della Lazio – Si è guadagnato giustamente di essere lì, ma in due anni di Inter non ha migliorato la comunicazione. Ora devi parlare del fatto che hai avuto le occasioni e devi capire il perché non hai segnato, non del calendario o altro. Devi parlare degli errori, del perché vai sotto, del perché sei fragile. I valori dell’Inter non sono da cinque sconfitte in tredici partite”.

Poi Di Canio ha affronta il tema relativo al parallelismo tra lo stesso Inzaghi e Antonio Conte: “Simone è bravissimo, costruisce l’idea di calcio, di controllo della partita. Conte indottrina i giocatori, sono sicuro che con lui Barella avrebbe fatto fallo in occasione del gol di Rabiot“.

Inzaghi sotto attacco, Bergomi: “È l’aspetto mentale che preoccupa di più”

‘Pesante’ è pure l’analisi di Beppe Bergomi: “In tutti le cinque sconfitte di quest’anno in campionato è andata sotto e non ha saputo rimontare – le sue parole negli studi di ‘Sky Sport’ – I gol subiti (19 in Serie A e 26 in totale, ndr) sono troppi, però è l’aspetto mentale quello che preoccupa di più. Negli scontri diretti viene fuori tutta la fragilità di questa squadra”.