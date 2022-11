Probabili formazioni Inter-Bologna: dubbio attacco, rientro in difesa

Correa insidia Lautaro, che il club ha deciso di non multare. Le possibili mosse di Thiago Motta e non solo su Inter-Bologna

Quattordicesima giornata di Serie A che ha già preso il via con alcuni match giocatosi proprio nella serata di ieri, quali Napoli–Empoli e Cremonese–Milan giusto per citarne qualcuno, ma nonostante questo, sono numerosissime le gare che necessitano di essere ancora giocate: pensiamo per esempio all’Inter che sarà di scena questa sera in quel del ‘Meazza’ alle ore 20:45 contro il Bologna dell’ex nerazzurro Thiago Motta.

In virtù di questo dunque, Simone Inzaghi ha già pensato al piano ‘anti Bologna’ – chiamiamolo così – visto ciò che accadde nello scorso anno. Tra i pali fiducia ancora una volta ad André Onana. Davanti a lui ci saranno invece: Skriniar, Acerbi – al momento in vantaggio su de Vrij – e Bastoni (al rientro dal 1′). Una delle altre novità riguarda il centrocampo invece, dove si è praticamente quasi certi della titolarità di Barella e Calhanoglu, con Brozovic che insidia Mkhitaryan per figurare al centro degli altri due interni (ancora da vedere chi si piazzerà lì dei due). Sulle fasce spazio ancora una volta a Dumfries e Dimarco. Davanti, Lautaro – reo di non essere più stato multato, perlomeno a detta della società – insidia Correa per un posto al fianco di Edin Dzeko dal 1′. A Inzaghi l’arduo compito di decidere chi schierare sin dai primi minuti tra i due argentini.

Barrow out e Vignato dal 1′: le probabili mosse di Thiago Motta contro l’Inter

Dopo le 3 vittorie conquistate nelle ultime gare dal suo Bologna, Thiago Motta, pensa a chi lanciare in campo dal 1′ contro il suo recente passato, vale a dire l’Inter. L’ex nerazzurro infatti, sembra disposto a schierare l’undici titolare che si è visto in campo nell’ultima di campionato contro il Torino: fatta eccezione per due soli elementi, ossia Ferguson e Barrow, con Schouten e Vignato pronti a sostituirli. Da qui le probabili delle due formazioni:

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BOLOGNA

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All: S. Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Schouten, Medel; Aebischer, Dominguez, Vignato; Arnautovic. All: T. Motta.

ARBITRO: Colombo della sez. di Como