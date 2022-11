È fatta per Lukaku: ecco la convocazione UFFICIALE

By

Il centravanti nerazzurro è riuscito a strappare la convocazione in Nazionale per gli imminenti impegni del Mondiale, l’infortunio è alle spalle

Con una nota ufficiale diramata sul sito web della Federazione, la Nazionale belga ha comunicato la lista dei nomi convocati dal tecnico Roberto Martinez in vista degli imminenti impegni del Mondiale in Qatar.

Tra questi figura anche Romelu Lukaku. Il centravanti sperava vivamente in questa possibilità, nonostante il primo infortunio che lo ha tenuto ai box per due mesi e poi la recente ricaduta. Lo staff medico belga ha dunque ritenuto superati i test strumentali e, valutate le condizioni fisiche generali, ha dato il via libera allo staff tecnico di procedere alla convocazione.

A seguire il comunicato:

“Roberto Martinez ha annunciato i 26 nomi che vuol portare con sé alla Coppa del Mondo in Qatar. Oltre ai soliti volti noti, anche De Ketelaere, Onana, Openda, Debast, Theate e Faes faranno parte dell’organico per la prima volta in una competizione internazionale tanto prestigiosa. La Coppa del Mondo inizierà il 20 novembre.

Ecco i ‘Duivels’ selezionati in ordine di posizione:

Portieri: Casteels, Courtois, Mignolet

Difensori: Alderweireld, Debast, Dendoncker, Faes, Theate, Vertonghen

Esterni: Carrasco, Castagne, T. Hazard, Meunier

Centrocampisti: De Bruyne, Onana, Tielemans, Vanaken, Witsel

Attaccanti: Batshuayi, De Ketelaere, Doku, E. Hazard, Lukaku, Mertens, Openda, Trossard

Heynen, Saelemaekers, Lukebakio e Denayer resteranno a disposizione sino all’inizio del torneo.”