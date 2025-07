L’Inter beffa Juve e Milan: arriva un big dal Portogallo

L’Inter si muove sul calciomercato alla ricerca di un nuovo difensore: beffa a Inter e Milan per un big dal Portogallo

Inter, Juve e Milan sono accomunati da una volontà ben precisa in sede di calciomercato: continua per le big italiane la ricerca di difensori giovani e di grande valore, che potrebbero rappresentare il futuro delle società in quella zona di campo. Di profili validi ne sono accostati da tempo, soprattutto per quanto riguarda i nerazzurri.

Vi abbiamo aggiornato nelle ultime ore sulla situazione relativa Giovanni Leoni. Il giovanissimo centrale è il profilo preferito dalla Beneamata in quella zona di campo, piace per caratteristiche fisiche e Chivu ha avuto modo di allenarlo a Parma, valorizzandolo e apprezzando le sue qualità.

La sua fisicità potrebbe essere fondamentale per dare peso a un reparto parso un po’ troppo lento e leggero in fase difensiva e che ha bisogno di un netto ringiovanimento, che non può essere rimandato. Il Parma, però, non si muove dalla valutazione di 40 milioni di euro, giudicati un po’ troppi per chi ha giocato ben poco in Serie A. Occhio, dunque, a profili alternativi per la difesa e il nome giusto potrebbe arrivare dal Portogallo.

Inter, piace Antonio Silva: resta una pista difficile

La lista di nomi che l’Inter ha redatto per la difesa è piuttosto lunga e comprende anche profili molti diversi tra loro. Uno di questi è giovanissimo, ma ha anche accumulato parecchia esperienza internazionale, tanto che ha già giocato un quarto di finale di Champions League contro la squadra di Simone Inzaghi.

Si tratta di Antonio Silva, giovane centrale del Benfica, che abbina buone qualità tecniche a una fisicità importante, soprattutto nei duelli aerei. Negli scorsi mesi, soprattutto durante il calciomercato di gennaio, l’avevano cercato Milan e Juve, senza riuscire a chiudere l’operazione, per via dell’alta valutazione che ne hanno sempre fatto i lusitani.

Antonio Silva piace anche all’Inter, ma i nerazzurri potrebbero trovare un muro molto importante per la trattativa. Il Benfica crede molto nel ragazzo e lo cederebbe solo per una cifra vicina ai 50 milioni di euro.

Il suo contratto non è molto lungo e la volontà del calciatore potrebbe essere fondamentale, ma oggi l’Inter non si è ancora mossa concretamente per il suo profilo. E non è detto che lo farà, almeno per quest’estate.