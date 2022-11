Colidio: il giocatore piace al Racing, possibile scambio con un centrocampista

Inter, il futuro di Facundo Colidio è ancora in divenire ma il club meneghino deve rinnovargli il contratto per evitare di perderlo a zero

L’attaccante dell‘Inter Facundo Colidio dopo la stagione al Tigre, formazione che milita nella prima divisione del campionato argentino, dove ha raggiunto le 46 presenze ma solo 3 reti, ha comunque molti occhi di diversi club sia europei, che sudamericani, addosso.

Secondo TNT Sports, il classe 2000 piace molto al Racing di Avellaneda e anche lo stesso allenatore Fernando Gago, ha espresso parole molto positive sul calciatore.

Colidio ha il contratto in scadenza con il club nerazzurro il prossimo giugno, quindi la società meneghina dovrà trovare al più presto un accordo per evitare di perderlo a parametro zero.

In questo momento, sono tante le ipotesi sul futuro del giovane giocatore e nessuna è certa. Potrebbe rinnovare e tornare a Milano a gennaio come punta di scorta, oppure non trovare un accordo e andarsene a parametro zero.

Un’altra possibilità è che possa essere inserito in una trattativa, magari proprio con il Racing per arrivare a Carlos Alcaraz, un giovane centrocampista che piace molto alla dirigenza nerazzurra e che è stato segnalato da Dario Baccin, che ne ha fatto una valutazione molto positiva.

L’Inter non può pretendere uno scambio alla pari tra i due prospetti, ma in ogni caso avrebbe un ottimo sconto sul cartellino del centrocampista, tenendo anche conto che alla squadra argentina la punta nerazzurra interessa parecchio.

Il mercato di gennaio è alle porte e Beppe Marotta e Piero Ausilio, non dovranno solo pensare ai rinnovi dei calciatori della prima squadra in scadenza, come Milan Skriniar, ma anche ai tanti prospetti in prestito come appunto il giovane attaccante.