Calciomercato Inter, annuncio a sorpresa: “Operazione chiusa”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le nette e inaspettate parole del Presidente sull’affare. Ecco tutti i dettagli

L’annuncio alla radio del Presidente non era atteso e mette in forte dubbio l’operazione che stava portando avanti l’Inter dopo aver trovato una intesa totale col calciatore e il suo entourage. C’è insomma il rischio di definitivo sorpasso, di un’altra beffa di calciomercato a meno che l’affare non venga chiuso in partnership proprio coi nerazzurri.

La notizia ha come protagonista Alan Matturro, giovanissimo difensore considerato uno dei migliori prospetti del calcio uruguagio. Il vice Ds Baccin lo ha visionato a lungo dando il benestare al suo acquisto. Come riportato da Interlive.it lo scorso 18 ottobre, Ausilio lo ha poi ‘bloccato’ raggiungendo un accordo con lo stesso classe 2004 e il suo agente, il noto Marcelo Simonian qualche mese fa palesatosi nella sede di viale della Liberazione. In possesso di una clausola da 6 milioni di dollari, Matturo è però acquistabile per circa la metà come hanno riportato diverse fonti nelle ultime settimane. E proprio alla metà lo sta prendendo il Genoa di 777Partners, attualmente terzo nel campionato di Serie B.

Calciomercato Inter, Presidente Defensor: “Operazione chiusa col Genoa”

Di Matturro al ‘Grifone’ ne ha parlato alla radio locale ‘AM 970 Universal’ il presidente del Defensor Alberto Ward: “L’operazione è praticamente chiusa”, le sue parole. Il club rossoblù ha messo sul tavolo circa 3 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Per ora non escludiamo che il tutto possa concludersi in sinergia con l’Inter.