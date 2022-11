Esposito, l’agente a TV PLAY: “Farà ricredere tutti”

Il procuratore, ha informato che ha da poco preso anche il giovane talento nerazzurro nella sua scuderia e ha spiegato: “Io ho sempre preso giocatori quando le cose non gli andavano bene, quando la gente non ci credeva. Sebastiano Esposito è uno di quelli in questo momento. Ma con il tempo Sebastiano farà ricredere tutti, tanti si dimenticano che è un 2002. Tornerà in Italia e arriverà a grandi livelli, nelle prossime settimane inizieremo a capire dove poterlo trasferire”.