Calciomercato, “Kante-Inter a gennaio”: svelate le cifre

Kante via dal Chelsea a gennaio: è tutto vero. Ecco cosa sta accadendo in queste ultime ore. I possibili scenari

Fa strano dirlo, ma, dopo aver trascorso all’incirca otto anni in Premier, N’Golo Kante dirà addio – probabilmente già a gennaio – al Chelsea. E’ tutto vero, al punto che la notizia è già incominciata a circolare nelle ultime ore, ingolosendo di fatto tantissimi club europei.

La stella francese è pronta a tutti gli effetti ad intraprendere una nuova avventura al difuori dell’Inghilterra. A tal proposito, visto anche l’infortunio che non gli consentirà di essere ai Mondiali di #Qatar2022, lo stesso Kante ha già incominciato a guardarsi intorno, pensando di fatto a quale potrebbe essere la sua prossima destinazione. Restano molteplici i club che si sono già interfacciati alla finestra del Chelsea e tra questi rientrano sia l’Inter che la Juve. I nerazzurri in particolar modo, lo hanno già cercato in passato (poiché fortemente desiderato all’epoca dall’ormai ex tecnico Antonio Conte). Da qui i possibili scenari.

Calciomercato Inter, Kante si allontana dal Chelsea. L’addio è ormai vicino: la situazione

A riportare la notizia è stata ‘La Repubblica”. Secondo quanto emerso in queste ultime ore infatti, N’Golo Kante – per via del suo contratto in scadenza – lascerà a breve il Chelsea e potrebbe farlo addirittura nel mercato di gennaio, in modo tale da poter consentire ai ‘Blues’ di monetizzare qualcosina. Sul giocatore restano sia l’Inter che la Juventus. Chiaro che gli inglesi, al tempo stesso, non sono disposti a fare sconti, al che hanno già posto una base d’asta che si aggira intorno ai 18 milioni di sterline (20 milioni di euro per intenderci). Vedremo cosa accadrà da qui, anche se è più che lecito sottolineare il fatto che, a causa dell’età avanzata di Kante – che compirà 32 anni a marzo – e dell’ingaggio da 15 milioni di sterline del giocatore stesso, la seguente operazione resta fuorché dalla portata dell’Inter.