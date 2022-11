Sorpresa Juventus-Inter: contatti per cercare un accordo

I due club starebbero venendo incontro alle rispettive esigenze organizzando un incontro in occasione del ritiro di Malta

Mancano pochissimi giorni all’avvio dei tanto attesi – quanto discussi – giochi del Mondiale di Qatar 2022. Ciascuna delle Nazionali, su espressa richiesta del proprio staff tecnico, ha comunicato alla FIFA la lista delle convocazioni dei calciatori chiamati a tirar fuori il meglio, nel tentativo di conquistare il diritto alla proclamazione di Campioni del Mondo. Come noto, grande assente sarà l’Italia.

Al contempo, come logico, ogni campionato maggiore verrà interrotto per tutta la durata della competizione dando però modo a ciascun club di poter continuare la fase di preparazione alla seconda metà di stagione che prenderà il via in concomitanza con la sessione invernale di calciomercato del prossimo gennaio. Tra i tanti, anche l’Inter ha fissato Malta come destinazione utile al ritiro, inserendo in programma anche amichevoli contro Salisburgo, Betis e Reggina.

L’Inter verso Malta: spunta anche la Juventus

A queste potrebbe aggiungersi all’ultimo anche la Juventus: le due rivali si starebbero già accordando sui termini di questo incontro per poter aggiungere un po’ di pepe all’evento, sebbene entrambe non disporranno di buona parte delle rispettive rose proprio perché impegnate al Mondiale.