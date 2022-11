Intreccio choc con Son: 99 milioni per Lautaro

Lautaro Martinez finisce nel mirino di una big europea. L’intreccio ha del clamoroso: 99 milioni di euro. La situazione

Nonostante ci si trovi a far fronte nell’ultimo periodo con temperature tutt’altro che agevoli dal punto di vista climatico, l’Inter, già nelle prossime settimane, avrà a che fare con giornate a tratti bollenti possiamo dire, per via della situazione calciomercato.

Seppure infatti i nerazzurri, abbiano da pensare al tema rinnovi – cosa che affronteranno già nei prossimi mesi – gli stessi vice campioni d’Italia sono comunque tenuti a guardarsi intorno, in modo tale da cautelarsi a qualche ‘assalto’ da parte dei maggiori club europei. Restano diversi non a caso, i fiori all’occhiello dell’Inter: pensiamo per esempio a gente come Barella, Bastoni e Skriniar (quest’ultimo proprio in scadenza di contratto a giugno). Tra questi però, rientra anche Lautaro Martinez. L’ex Racing Club infatti, in tutti questi anni trascorsi al fianco della ‘Beneamata’, si è reso protagonista di grandi prestazioni. Numeri che non a caso, hanno poi portato alcune società a puntare gli occhi dritti su di lui. Ecco che da qui sorge l’idea di poter vedere un clamoroso intreccio di mercato.

Calciomercato Inter, Son costringe Lautaro all’addio: il Tottenham prova già ad allungare le mani

Sia in Spagna, che in Inghilterra, danno il Bayern Monaco per interessato a Heung-min Son. Potrebbe essere proprio l’attuale stella del Tottenham il grande colpo bavarese della prossima estate infatti. Un’operazione che potrebbe aggirarsi dunque attorno ai 100 milioni di euro (se non addirittura di più, visto l’ingaggio da tenere ancora in considerazione). Qualora l’attaccante coreano dovesse per l’appunto partire a tutti gli effetti, gli ‘Spurs’, a quel punto, potrebbero virare dritti su uno tra Chiesa e Lautaro (in modo tale da rimpiazzarlo nella maniera più adeguata). In tal senso, occhio al ‘Toro’; in particolar modo se dovesse restare poi Antonio Conte. L’Inter lo valuta per una cifra non inferiore agli 80 milioni di euro, anche se, secondo uno studio approfondito svolto da parte del ‘Cies’ – Osservatorio del calcio internazionale – la valutazione di Lautaro è di 99 milioni esatti.