Dalla Juve con ingaggio altissimo: il ‘tradimento’ che scuoterebbe il mercato

L’Inter è sempre in osservazione su quelle che possono essere le migliori occasioni da provare a sfruttare in sede di calciomercato. Occhio alla situazione di Adrien Rabiot, ancora in scadenza con la Juventus

Tra i calciatori in scadenza di contratto più interessanti c’è sicuramente Adrien Rabiot, che proprio nell’ultimo anno dell’attuale accordo in essere con la Juventus, ha alzato i giri del motore offrendo un rendimento più costante e decisivo anche in zona gol. Il nazionale francese, che presto sarà impegnato ai Mondiali con la sua selezione, ha messo a referto ben 5 reti tra campionato e Champions con annessi due assist.

Numeri in grande crescita quelli di Rabiot che in casa Juventus rischia di divenire una grana da risolvere, in un senso o nell’altro. Sta assumendo importanza e valore decisivo ed è quindi da discutere la situazione contrattuale, al netto di un Mondiale di mezzo da giocare.

Calciomercato Inter, Rabiot e il dubbio Juventus: proposta a zero ma l’ingaggio è alto

Dal ritiro della Francia a Doha, lo stesso Rabiot ha parlato mandando anche un messaggio alla Juve: “Il 2018 è stato una grande delusione, ho lavorato tanto per essere qui. Non la prendo come una vendetta ma come un’opportunità per potermi esprimere, ho la possibilità di essere titolare in una competizione simile. Questo Mondiale può aiutarmi contrattualmente, sono all’ultimo anno alla Juventus”.

“Io e il club non abbiamo fretta, c’è serenità e avremo tempo per soppesare ogni possibilità”, aveva detto qualche giorno fa il francese, che non è quindi ancora certo del suo destino. Le ultime dichiarazioni di Rabiot non chiudono dunque ancora ad un addio alla fine di questa stagione quando scadrà il contratto. In caso di mancato rinnovo allora sua mamma agente Veronique, e qualche intermediario, potrebbe proporlo a zero anche all’Inter. Le richieste sono comunque alte tra ingaggio e commissioni e sarebbero ostacolo no da poco.