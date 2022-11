Marotta entra in scena: doppio colpo e Juve al tappeto

L’Ad nerazzurro progetta due acquisti dalla Bundesliga. Intreccio di calciomercato con la Juventus

Nonostante gli alti e bassi in campionato, Inter e Juventus nelle ultime giornate hanno dato una bella accelerata alla loro stagione, con l’Inter che in 7 gare ha fatto 6 vittorie perdendo solo con i bianconeri all’Allianz Stadium e la squadra piemontese che ha fatto invece sei vittorie consecutive, rimettendo così in sesto la loro posizione in classifica portandosi rispettivamente al quarto posto al pari della Lazio e al terzo posto un punto sopra le due rivali, con il Milan secondo davanti solo di due e tre punti.

In vista della ripartenza, prevista ai primi di gennaio, sia Massimiliano Allegri che Simone Inzaghi sono pronti a riprendere questa striscia positiva e, anche se il distacco con il Napoli resta di 10 e 11 punti, il campionato è ancora lungo e tutto può ancora succedere.

In vista del mercato di gennaio, le due squadre sono pronte a sfidarsi per due calciatori che militano nel Borussia M’Gladbach: l’attaccante Marcus Thuram valutato 10 milioni di euro e il laterale mancino Ramy Bensebaini per il quale la richiesta è di soli 5 milioni, entrambi in scadenza di contratto a giugno.

La società torinese però per il calciatore algerino, deve tassativamente attendere giugno perché non ha più possibilità di prendere calciatori extra-comunitari, quindi potrebbe essere un’occasione per i nerazzurri , ma da quanto si legge sempre dal quotidiano ‘Bild’, pronti a sfidare per il calciatore la squadra meneghina ci sarebbero i ‘cugini’ del Milan e forse anche il Borussia Dortmund. Manca un mese e mezzo all’inizio del mercato di riparazione, ma i club sono già pronti per l’asta.