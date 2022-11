Mourinho e l’Inter: “Ho ricevuto una proposta”

Il retroscena dell’ex tecnico nerazzurro, ora sulla panchina della Roma, relativo ad un paio di stagioni fa quando era a corte del Chelsea

A seguito della premiazione presso il Thinking Football Summit organizzato in Portogallo, lo ‘Special One’ José Mourinho ha raccontato un retroscena molto curioso assieme al suo agente Jorge Mendes relativo alle chance di un ritorno sulla panchina dell’Inter nel recente passato.

“Ora posso dirlo. Eravamo in alto mare, invitati sullo yacht dell’ex presidente del Chelsea. Abbiamo anche un testimone qui con noi, Luis Correia (altro manager portoghese). Ricevo una chiamata al telefono: era Jorge Mendes che mi chiedeva se volessi andare all’Inter. Luis mi ha poi risposto «Soltanto se andiamo a nuotare adesso»”, ha rivelato Mourinho col sorriso di fronte alla platea gremita di personalità del calcio lusitano.

Non ci sarebbe stato futuro all’Inter, Mou ha testa alla Roma

Il tecnico della Roma, dunque, seppur lieto di sentire una proposta simile, non l’avrebbe affatto presa seriamente. Ed infatti tutti conosciamo i risvolti successivi nella sua lunga carriera piena di successi e soddisfazioni. Ultimo ma non per importanza il trofeo vinto lo scorso anno in Conference League coi giallorossi. Oggi il suo desiderio è quello di vincere ancora, il più possibile, in una piazza che lo adora e lo stima anche attraverso le difficoltà.