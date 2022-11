Bastoni ceduto a giugno: l’annuncio che spaventa i tifosi dell’Inter

Il difensore di Casalmaggiore veste la maglia nerazzurra dall’estate 2019. Il suo attuale contratto scade fra un anno e mezzo

Onestamente fin qui la stagione di Bastoni non è stata positiva. Ma lo stesso si può dire dei compagni di difesa Skriniar e de Vrij. Il solo sempre quasi sopra la sufficienza è stato Acerbi, il quale a volte è stato preferito proprio al classe ’99. Che rimane però uno dei punti fermi della squadra, sia per il presente che per il futuro. A meno che non si metta di mezzo il calciomercato, considerato che il classe ’99 vanta numerose pretendenti.

Bastoni piace soprattutto in Premier League e, in particolare, al Tottenham di Antonio Conte. Il tecnico leccese lo ha lanciato titolare in nerazzurro e lo avrebbe voluto con sé in quel di Londra l’estate scorsa. Levy e Paratici erano pronti ad accontentarlo, ma fin da subito il ventitreenne di Casalmaggiore ha opposto resistenza (gli era pure nata da poco la figlia) dicendo di voler rimanere a Milano, ‘obbligando’ la società a toglierlo dal mercato. Ma gli ‘Spurs’ non lo hanno perso di vista, anzi a giugno potrebbero tornare alla carica provando a risfruttare le esigenze di cassa del club di viale della Liberazione. Bastoni gode della stima di tutto l’ambiente Tottenham, compreso qualche illustre ex come Paul Robinson.

A ‘Football Insider’, il portiere dei londinesi dal 2004 al 2008 ha in sostanza ‘caldeggiato’ l’acquisto del numero 95 della squadra di Inzaghi: “Bastoni è il prototipo di giocatore che il Tottenham deve acquistare se intende fare un balzo di qualità. Ora sul mercato devono prendere profili di questo livello. È quello a cui accenna Conte nelle sue conferenze stampa, quando dice di aver bisogno di due o tre finestre di mercato per competere con gli altri top team inglesi”.

Calciomercato Inter, Bastoni resta (a meno di offerte irrifiutabili) e rinnova: le cifre

A meno di proposte irrifiutabili per il cartellino, che oggi vale circa 55 milioni di euro, l’Inter non si priverà assolutamente di Bastoni. Certo, nei prossimi mesi i dirigenti interisti dovranno iniziare a parlare col suo agente Tinti (lo stesso di Inzaghi) del rinnovo del contratto che ha una scadenza molto vicina, vale a dire giugno 2024. Al momento il centrale guadagna poco meno di 3 milioni bonus esclusi, un nuovo accordo potrebbe essere verosimilmente trovato intorno ai 4-4,5 milioni netti a stagione.