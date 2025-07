Inter, un super talento per il 3-4-2-1: ha una caratteristica speciale

L’Inter ha una necessità ben chiara sul calciomercato estivo: i nerazzurri possono acquistare un grande talento sulla trequarti

Si fanno tanti nomi per il calciomercato dell’Inter, ma una necessità molto chiara, scandita anche da Cristian Chivu negli ultimi incontri con la dirigenza, è quella di acquistare un calciatore in grado di giocare tra le linee, scardinare un blocco basso in dribbling e creare la superiorità numerica.

Già con Simone Inzaghi, l’Inter stava adottando un vestito tattico diverso, in grado di dare maggiore imprevedibilità al gioco tramite le giocate del singolo. Per il tecnico di Piacenza, era risultato decisivo Zalewski per passare al 3-4-2-1, per Chivu dovrà dare altre risposte il calciomercato, con un nome di primo piano che potrebbe arrivare e vestire la maglia nerazzurra.

Non a caso, l’Inter nelle scorse settimane ha sondato il profilo di Nkunku, senza ricevere però un’apertura dal Chelsea, che invece pretende 50 milioni e un trasferimento a titolo definitivo. Asensio, invece, è sulla via della Turchia dove ritroverà José Mourinho, ma la lista dei nerazzurri è lunga e piena di alternative.

Soprattutto verrà vagliata al meglio dopo alcune cessioni di primo piano che potrebbero costituire un tesoretto importante da reinvestire in entrata, in primis quella di Mehdi Taremi.

L’Inter non molla Gloukh: il prezzo cala

Non è semplice per l’Inter individuare il profilo giusto, soprattutto che sia in linea rispetto ai margini di spesa e ai progetti del club. Un nome che la dirigenza segue da tempo è quello di Oscar Gloukh. Il trequartista israeliano – che ha segnato anche contro l’Inter in Champions League – ha grande qualità tecnica e nell’uno contro uno.

Nell’ultima stagione è rimasto invischiato in un’annata non proprio buona, ma comunque da 10 gol e 5 assist in campionato, anche perché il Salisburgo non l’ha proprio sempre valorizzato al massimo. Quando è stato schierato da trequartista, è riuscito a segnare 7 gol in 9 partite.

In quel ruolo può essere letale e ha ancora grandi margini di crescita. L’Inter lo sa bene e vorrebbe puntarci, favorita anche da un contratto non lunghissimo, in scadenza a giugno 2027. La sua valutazione, per questi motivi, è un po’ calata e si attesta sui 20 milioni di euro, una valutazione che la società potrebbe decidere di soddisfare per un talento di queste proporzioni.

Per il momento, non è ancora partita una vera e propria trattativa, ma il nome di Gloukh è in lista e va considerato per il prossimo futuro.