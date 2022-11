Calciomercato Inter, blitz Ausilio in Qatar: c’è l’offerta anti Juve

Il Ds nerazzurro sarebbe già a Doha dove ieri sono iniziati i Mondiali con la sfida tra i padroni di casa e l’Ecuador vinta dai sudamericani per due a zero

Ieri sono ufficialmente iniziati i Mondiali in Qatar, con la gara tra i padroni di casa e l’Ecuador vinta da quest’ultimo col punteggio di due a zero. La ‘missione’ di calciomercato del Ds dell’Inter, invece, sarebbe già cominciata da qualche giorno.

Ausilio è in Qatar per vari incontri che potrebbero essere più o meno importanti per il futuro sportivo del club di viale della Liberazione, sia in ottica uscite che in ottica entrate. A tal proposito, ‘La Gazzetta dello Sport’ parla stamane di incontro a breve con l’entourage di Marcus Thuram, convocato in extremis da Deschamps dopo l’infortunio di Nkunku. L’attaccante transalpino, figlio dell’ex difensore di Parma e Juve Lilian, è in scadenza di contratto col Borussia M’Gladbach. Nei suoi piani non c’è certo il prolungamento con il club tedesco, ma anzi la voglia di fare finalmente il salto in una big. L’Italia, dove è nato il 6 agosto di venticinque anni fa, è una meta gradita da Thuram jr il quale, come noto, fu a un passo dall’Inter nell’estate 2021. L’infortunio al ginocchio fece allora saltare un’operazione in dirittura d’arrivo sulla base di 25 milioni di euro. Ora Ausilio vuole riprovarci, fiutando l’occasione a costo zero. Difficile infatti l’arrivo del classe ’97 a Milano già nella sessione invernale, poiché in tal caso bisognerebbe tirare fuori dalla tasca 8-10 milioni (il budget anche a gennaio sarà inesistente o quasi) e cedere uno degli attaccanti ora a disposizione di Inzaghi. Si parla tanto di Correa, ma appare decisamente inverosimile una sua partenza a metà stagione. Ricordiamo che è uno dei ‘pupilli’ del tecnico.

Calciomercato Inter, concorrenza Juve (e non solo) per Thuram: l’offerta e la ‘verità’ sul Bayern

Attaccante esterno, seconda e prima punta, la dirigenza interista stima moltissimo Thuram convinta anche che abbia ampi margini di miglioramento. Come scrive la ‘rosea’, Ausilio vedrà l’agente presentando magari già una prima bozza di offerta. Offerta che potrebbe toccare massimo i 5 milioni di euro a stagione, che l’Inter spera ovviamente possa ‘bastare’ per mettere fuori gioco l’enorme concorrenza che include la Juventus. E il Bayern Monaco, anche se a Interlive.it risulta che al momento i bavaresi non siano andati oltre un sondaggio. Le tante voci su Thuram escono probabilmente pure dallo stesso entourage, che sta facendo un po’ il giro delle sette chiese per il suo assistito con l’obiettivo di trovargli la sistemazione migliore sotto l’aspetto sportivo ed economico.