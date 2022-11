L’Inter piazza il colpo e mette nei guai il Milan: addio clamoroso

L’Inter tenta di dare l’accelerata definitiva all’operazione e così facendo inguaia il Milan. Rossoneri fregati dall’effetto domino

E’ tempo di Mondiali, con addirittura 832 giocatori impegnati assieme alle rispettive nazionali e, dove figurano altresì ben 7 nerazzurri. Una competizione che ha sostanzialmente del clamoroso possiamo dire, non soltanto per il semplice fatto che viene disputata per la prima volta in pieno inverno, bensì perché vede anche la mancanza di importantissimi giocatori europei, quali: Benzema, Mané e Pogba, giusto per citarne qualcuno. Trattasi dunque di un’occasione importante per poter incominciare a gettare anche un’occhio su quella che sarà la finestra di calciomercato invernale.

A tal proposito infatti, sono già numerosissimi i club che hanno anticipatamente incominciato a muoversi sul mercato. Pensiamo per esempio all’Inter. I nerazzurri non a caso – come già precedentemente accaduto in passato – si son fatti nuovamente avanti per Marcus Thuram (con già 13 gol all’attivo in stagione). Il motivo non è nient’altro che legato al fatto che gli attuali vice campioni d’Italia necessitino urgentemente di un attaccante (viste le assenze per infortunio di Correa e Lukaku). Come se non bastasse poi, i nerazzurri non possono nemmeno fare troppo affidamento su quest’ultimo, in quanto ingaggiato solamente in prestito durante la scorsa estate. Da qui, giunge proprio la scelta di provare a virare sull’attuale centravanti del Borussia M’Gladbach, anche se questa cosa potrebbe seriamente arrivare ad ‘infastidire’ il Milan.

Calciomercato Inter, i nerazzurri ‘premono’ per Thuram: su di lui c’è anche il Marsiglia. Rischio effetto domino per il Milan

Tralasciando il fatto che negli scorsi giorni si sia parlato del possibile ‘flirt’ tra Marcus Thuram ed il Bayern Monaco, sul francese continua ad esserci fortemente non soltanto l’Inter ma anche l’Olympique Marsiglia. Tudor su tutti infatti, avrebbe chiesto alla propria dirigenza l’attuale centravanti del Borussia M’Gladbach – club col quale andrà in scadenza proprio a giugno – pur di arrivare a rinforzare il proprio parco attaccanti. Pista che resta difficilmente percorribile, in quanto il classe ’97 tra le due ipotesi sceglierebbe tre volte su tre l’Inter. Ed è da qui, che ‘Les Phoceens’ potrebbero arrivare a farsi avanti per un altro attaccante, rischiando di mettere in guai seri il Milan. Stando infatti a quanto fatto presente da ‘Mediafootmarseille.fr’, il Marsiglia ha seriamente iniziato a sondare il terreno per Olivier Giroud (anche lui in scadenza di contratto a giugno). Ipotesi che potrebbe dunque iniziare a creare qualche grattacapo di troppo ai rossoneri, anche se Maldini e soci hanno da qui in poi tutto il tempo di provare a non farsi sfuggire via a zero l’ex Chelsea.