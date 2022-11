Infortunio Lukaku, c’è l’annuncio: ecco quando tornerà il belga

Arriva l’annuncio su Lukaku. Tutto quello che c’è da sapere a proposito del rientro del belga: le ultime sui tempi di recupero

Dopo essere stato costretto a dare forfait negli ultimi impegni di campionato assieme all’Inter, Romelu Lukaku è sostanzialmente rimasto ai box anche col Belgio. Arrivano però ulteriori aggiornamenti sul belga, oltre a quelli giunti ieri in merito alla sua assenza contro Canada e Marocco.

Almeno nei primi due match di questo Mondiale, Romelu Lukaku non potrà far compagnia ai suoi connazionali, se non al difuori del campo. L’attuale centravanti dell’Inter infatti – come già emerso ieri – sarà assente nella prima gara contro i canadesi, in programma nel prossimo mercoledì e a cui farà seguito quella contro il Marocco dell’ormai ex compagno di squadra Hakimi, anche lui in nerazzurro in passato. Le novità non sono però finite qui, in quanto emergono ulteriori aggiornamenti in merito al suo infortunio.

Infortunio Lukaku, il Belgio ci crede: ecco quando Martinez riavrà a disposizione con sé il belga

Stando a quanto rassicurato dai colleghi di ‘Nieuwsblad’, Romelu Lukaku farà compagnia al suo Belgio per tutto il Mondiale. A testimonianza di ciò infatti, si legge che la compagine belga si augura di poter riuscire a recuperare l’attuale centravanti dell’Inter per il match in programma nel prossimo 1 dicembre contro la Croazia. A tal proposito, il belga sta continuando ad allenarsi individualmente dopo l’infortunio patito al bicipite femorale negli scorsi mesi (e a cui ha poi fatto seguito una ricaduta). Lo staff medico dei ‘Diavoli Rossi’ è convinto di questa cosa e attende perciò il pronto recupero del proprio centravanti già contro la compagine dell’altro nerazzurro: vale a dire Marcelo Brozovic.