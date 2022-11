Annuncio UFFICIALE: salta le prime due gare del Mondiale. Inter in ansia

Un nerazzurro costretto a dover dare forfait nelle prime due apparizioni del Mondiale. L’Inter resta lì e attende altre comunicazioni

Reduce da un periodo non particolarmente brillante per via di tutti questi infortuni accusati sin qui, Romelu Lukaku ha da lì fatto meta in quel del Qatar con la consapevolezza di non poter prendere parte sin dal primo giorno ad ogni singolo impegno della propria nazionale, anch’essa impegnata con la partecipazione al Mondiale. Ed è proprio da qui che emergono ulteriori novità.

Difatti, già nella giornata di ieri il belga non ha preso parte alla seduta d’allenamento assieme al Belgio. Come se tutto questo non bastasse, sono poi arrivate altre comunicazioni direttamente da un membro dello staff di Martinez, il quale ha da subito fatto presente all’agenzia ‘AFP’ che Romelu Lukaku salterà al 100% le prime due gare del raggruppamento F contro Canada e Marocco. Attesi dunque nuovi ed ulteriori aggiornamenti su questa vicenda, ma nel mentre, il Ct della nazionale belga – quale Martinez per l’appunto – non si augura nient’altro che non sia un pronto recupero da parte dell’attuale centravanti dell’Inter. A tal proposito, il belga punta già al rientro contro la Croazia, match fondamentale per l’eventuale passaggio del girone.