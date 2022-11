Alcaraz: l’ottimo rapporto con il club argentino mette l’Inter in pole

By

Inter, non solo l’agente anche il presidente del Racing Avellaneda apre all’ipotesi di una trattativa per portare in nerazzurro il giovane talento

Dopo le parole dell’agente del giovane centrocampista del Racing Avellaneda Carlos Alcaraz ci sono anche quelle del presidente del club argentino. La squadra argentina ha un ottimo rapporto con l‘Inter dopo l’operazione che portò Lautaro Martinez in nerazzurro qualche anno fa. Il presidente della squadra sudamericana Victor Blanco, pare abbia confermato questa situazione a riguardo di una nuova possibile operazione di mercato tra i due club, per portare in nerazzurro un altro talento della formazione argentina.

Queste le sue dichiarazioni in merito: “Il forte rapporto coltivato tra Inter e Racing potrebbe aiutare i nerazzurri a prendere Carlos“. Poche parole ma molto incisive che il quotidiano spagnolo AS ha riportato come quelle del presidente del club argentino.

In ogni caso sul centrocampista ci sarebbero anche i ‘cugini’ del Milan, qualche club di Premier League e del campionato portoghesi. In vista di una probabile asta di mercato l’Inter oltre ad una corsia preferenziale, proprio per il rapporto che hanno le due società, avrebbe da giocare anche la carta Colidio, il giovane attaccante che piace molto agli argentini, da inserire eventualmente nello scambio.