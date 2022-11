Lautaro confessa: “Sconfitta meritata, ora bisogna ripartire”

Le parole del centravanti nerazzurro dopo la sconfitta a sorpresa rimediata contro la Nazionale dell’Arabia Saudita al primo turno del Mondiale

Si prospettava un’Argentina assoluta protagonista di questo inizio del Campionato del Mondo nella terra araba del Qatar, ma è stata beffata per due volte dall’Arabia Saudita spiazzando ogni pronostico.

Sulla prestazione della ‘Seleccion’, il centravanti Lautaro Martinez ha così commentato: “Nel primo tempo avremmo dovuto segnare più di un gol, ma questo è un Mondiale e ci aspettano altre due finali. Abbiamo perso la partita per i nostri errori, fatti più che mai nel secondo tempo. In queste competizioni sono i dettagli a fare la differenza, noi adesso siamo obbligati a correggerli. Questa sconfitta fa davvero molto male, pensavamo di partire con il piede giusto. Dobbiamo allenarci duramente e guardare avanti verso le partite che verranno”.

Passo falso dell’Argentina, Lautaro resta protagonista

Il centravanti nerazzurro ha tentato in tutti i modi di mettersi in luce soprattutto negli inserimenti offensivi nel corso della partita contro l’Arabia Saudita. Le incursioni di Di Maria lo hanno spesso favorito, ma gli errori sottorete sono stati troppi per consolidare il vantaggio iniziale. Ora il desiderio di Lautaro è quello di rialzare la testa e ripartire, per acciuffare la testa del girone e qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta.