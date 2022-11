Calciomercato Inter, il ritorno di Conte prende quota: spunta la data

Conte è sempre più vicino al suo ritorno in Italia. Il tecnico leccese si allontana giorno dopo giorno dal Tottenham. Clamoroso scenario in vista

Una volta sedutosi sulla panchina del Tottenham nello scorso novembre del 2021, Antonio Conte ha da lì raccolto l’eredità lasciata da Nuno Espirito Santo, portando poi così quella che era la sua nuova squadra al quarto posto in classifica a fine stagione. Un traguardo del tutto inaspettato, viste le premesse sorte nei primi due-tre mesi di tempo, ma che grazie alla ‘testardaggine’ del tecnico leccese si è poi riusciti a raggiungere.

Grazie infatti a qualche modifica attuata a livello tattico e al grande lavoro svolto sul campo nei mesi successivi dall’ex tecnico dell’Inter, gli ‘Spurs’ sono così in seguito riusciti a salvaguardare la propria stagione, rientrando poi nell’edizione seguente di Champions League (vale a dire quella che è tutt’ora in corso per intenderci e che vede il Tottenham agli ottavi di finale). Antonio Conte e i suoi non a caso, se la vedranno nel prossimo febbraio direttamente contro il Milan, ma nel mentre, continuano a non placarsi ugualmente le voci sul suo possibile ‘divorzio’ assieme al club inglese. Da qui, sorge sistematicamente l’ennesimo accostamento alla panchina della Juve.

Calciomercato, prende sempre più quota il ritorno di Conte alla Juventus: c’è un dato che lo conferma

Per via del suo contratto in scadenza, continuano a farsi sempre più insistenti i rumors di mercato che vedono Antonio Conte lontano dal Tottenham. Il tecnico leccese infatti, è stato già più e più volte nel recente passato dato vicinissimo alla Juventus (‘piazza’ dove ha trascorso addirittura tre anni da allenatore). A tal proposito, i tifosi bianconeri sono i primi ad augurarsi che l’ormai ex tecnico dell’Inter faccia nuovamente rientro in quel di Torino e a quanto pare non sono i soli. Facendo riferimento infatti a quelle che sono le quote riportate dai seguenti bookmakers – per esempio Sisal – il ritorno di Conte alla guida della ‘Vecchia Signora’ sino al 31 agosto 2023 è dato a quota 4.00. Vedremo cosa accadrà da qui nei prossimi mesi.