INTERLIVE | Summit col Valencia: il punto su Vazquez-Inter

I nerazzurri stimano molto il giovane laterale spagnolo ai margini della squadra di Gattuso. Il suo eventuale arrivo condizionato alla partenza di Gosens

Jesus Vazquez è uno dei nomi più ‘caldi’ per la corsia mancina dell’Inter. Il club nerazzurro è un estimatore del diciannovenne spagnolo che nella prima parte di stagione ha trovato pochissimo spazio nel Valencia di Gattuso. Appena 4 le partite disputate, per complessivi 149′, dal calciatore uscito dalla cantera.

Il classe 2003 di Merida ha un contratto fino al giugno 2025 in cui è presente, a conferma delle indiscrezioni di ‘Marca’, una clausola che gli permetterebbe di lasciare il Valencia a gennaio con la formula del prestito qualora non avesse collezionato un determinato numero di presenze. Proprio il prestito, con annesso però diritto di riscatto, è la formula con cui intende muoversi l’Inter nel caso in cui cedesse Gosens, chiuso da Dimarco e obiettivo di società di Bundesliga. Come raccolto da Interlive.it, c’è già il totale gradimento del calciatore che nella prossima settimana ha in programma una chiacchierata con i suoi dirigenti per avere un quadro più chiaro circa il suo futuro e sulla volontà o meno, da parte del club, di voler puntare ancora su di lui. Il Valencia sarebbe aperto alla cessione a titolo temporaneo, mentre è tutta da verificare la disponibilità a concedere una opzione d’acquisto.

Calciomercato Inter, Pedraza preferito a Vazquez: ma c’è un problema

Vazquez è rappresentato dalla ‘Leaderbrock’, agenzia molto forte soprattutto in Spagna che, nelle proprie fila, annovera gente come Pedri, Ferran Torres, l’ex romanista Carles Perez (ora al Celta Vigo, ma in realtà ancora di proprietà della Roma) e Alfonso Pedraza. Stando a ulteriori informazioni raccolte da Interlive.it, quest’ultimo è tra quelli in cima alle preferenze sempre per la fascia sinistra. Nel mirino pure della Juventus, il ventiseienne piace sicuramente più di Vazquez, il problema è che il Villarreal lo lascerebbe partire solo di fronte a una proposta da 20-25 milioni di euro e al massimo in prestito con obbligo di riscatto.