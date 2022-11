Calciomercato Inter, tutto vero: Icardi con l’addio a Lukaku

Una big europea tenta il fatidico assalto ai nerazzurri. L’Inter ora rischia di essere davvero senza attaccante. Tutti i possibili scenari a riguardo

Il fatto che l’Inter abbia da sempre avuto grandi centravanti al proprio cospetto in tutti questi ultimi vent’anni e passa, è cosa assai deducibile. Da Ronaldo a Vieri, passando poi per Adriano e fino ad arrivare a Romelu Lukaku.

E’ vero: nonostante non stia potendo contribuire in prima persona alla causa in quest’annata – per via del suo lungo infortunio chiaramente, a cui ha poi fatto seguito una ricaduta – l’affare Lukaku resta un’operazione assai dispendiosa per le casse societarie del club. A testimonianza di ciò infatti, il belga è approdato a Milano percependo la bellezza di circa 8 milioni di euro a stagione. Ciò che dispiace principalmente ai tifosi dell’Inter però, è il fatto che ‘Big Rom’ – così chiamato da migliaia e migliaia di supporters interisti – non stia riuscendo a confermarsi sui suoi vecchi livelli (dove fu già in grado di mettere a segno a Milano ben 64 gol e addirittura 16 assist). Nonostante questo però, il belga è un profilo che garba ed anche particolarmente a diversi club europei. Da qui, l’ipotesi di poterlo vedere con un’altra maglia indosso.

Calciomercato Inter, Lukaku obiettivo di Simeone: l’alternativa è Icardi

Stando a quanto riportato da ‘Elgoldigital.com’ in queste ultime ore infatti, Diego Simeone avrebbe chiesto a gran voce alla propria dirigenza l’acquisto di Romelu Lukaku. Il tecnico argentino non si sarebbe detto propriamente entusiasta del momento di forma vissuto da Alvaro Morata, ipotesi per cui vorrebbe vedere il belga lì con sé a Madrid (qualora non dovesse restare all’Inter chiaramente). Nuove valutazioni saranno non a caso fatte intorno a giugno da parte di tutta l’Inter sulla conferma o meno di Lukaku. Resta da tenere in considerazione anche l’eventuale pista che porterebbe ad un nuovo prestito del belga (in quanto il Chelsea lo reputa del tutto fuori dal progetto). Come se non bastasse però, le sorprese non sono finite qui: in quanto, l’alternativa al belga dei ‘Colchoneros’ resta Mauro Icardi. Sempre stando a detta di quel portale infatti, lo stesso ‘Cholo’ ha un ‘debole’ per il centravanti argentino e non ha mai rinunciato del tutto all’idea di averlo lì con sé.