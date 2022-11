TV PLAY | Follia per Ronaldo: “300 milioni di euro”

La clamorosa rivelazione di mercato sul destino del fuoriclasse portoghese, ora svincolato e alle prese col Mondiale, in terra araba

La notizia della risoluzione consensuale del contratto di Cristiano Ronaldo con il Manchester United di qualche giorno fa, nel pieno della prima giornata della fase a gironi del Mondiale di Qatar, ha suscitato non poco stupore. Ma infondo c’era da aspettarselo: il fuoriclasse portoghese era teso e insoddisfatto in un ambiente che per tanti anni ha sentito come la sua seconda casa, fino ad essere stato ‘tradito’ e pugnalato alle spalle all’interno delle sue stesse mura.

Tra le tante possibili destinazioni, si è riaperta anche la porta della Serie A con Milan, Roma, Napoli e persino l’Inter in lista d’attesa. Ma quel che potrebbe (forse) fare al caso suo è l’offerta mostre che l’Al Nassr, club militante nella massima serie calcistica araba, è disposta a lanciare: “300 milioni di euro per due anni”, recita in modo chiaro il giornalista Abed nel corso della diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘, per conto di ‘calciomercato.it‘.

Calciomercato, Cristiano Ronaldo faticherebbe nella Saudi Football League

Secondo lo stesso Abed, però, Cristiano Ronaldo non avrebbe grandi chance di fare numeri. Almeno non secondo una accezione propriamente calcistica del termine: “Farebbe fatica a segnare tanti gol. Non è più il calciatore di una volta, con la stessa corsa. Potrebbe avere qualche difficoltà. Fungerebbe bene da influencer però. La sua esposizione mediatica rilancerebbe il campionato di calcio saudita”.