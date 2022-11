Accordo totale con Messi: immediato l’annuncio UFFICIALE

Clamorosa indiscrezione di mercato sul futuro di Messi. C’è un altro incrocio assieme all’Inter dopo quello di qualche anno fa. Le parole dell’agente

Impegnato assieme alla propria nazionale in quello che sarà sicuramente il suo ultimo Mondiale, Lionel Messi ha già siglato due reti nelle sue uniche due uscite con ‘La Albiceleste’ in questa edizione di #Qatar2022.

Nonostante questo però, il futuro della ‘Pulce’ è tutt’altro che segnato. La stella argentina ha infatti un contratto che lo vede legato al Psg sino al prossimo giugno e si trova perciò in scadenza di contratto. Nel frattempo invece, è emersa nelle ultime ore una clamorosa indiscrezione di mercato che lo vedrebbe vicino all’Inter (di Miami però). Lo stesso Messi infatti, fu accostato vicino ai nerazzurri nell’ormai lontano 2020, in quanto, fu proprio Suning all’epoca a far proiettare una sua immagine direttamente sul Duomo di Milano (trattasi di puro fantamercato però). Tornando al presente invece, stando a quanto riportato infatti dal ‘The Times’ in queste ultime ore, Lionel Messi sarebbe vicinissimo a trovare un accordo con l’Inter Miami. La stessa fonte inglese, parla addirittura di una possibile firma prevista dopo il Mondiale, ma, ad aver scongiurato il tutto è stato direttamente l’agente del calciatore.

Calciomercato, l’agente smentisce il tutto: niente affare tra Messi e l’Inter Miami

Una volta intervenuto ai microfoni della cosiddetta ‘CNN’, l’agente di Lionel Messi – nonché Marcelo Mendez – ha da lì fatto chiarezza sul futuro del suo assistito, smentendo di fatto il tutto direttamente sul nascere. “È falso, è una notizia falsa. Non esiste una trattativa per portare Lionel ad unirsi all’Inter Miami la prossima stagione”. Con questo annuncio infatti, il rappresentante della ‘Pulce’ ha direttamente ‘gettato al vento’ le dichiarazioni riportate dal ‘The Times’ nelle ultime ore. Viene non a caso difficile pensare che la stella argentina possa trasferirsi da un giorno all’altro in un campionato che non rientra nemmeno tra i primi cinque d’Europa. Nel mentre dunque, lo stesso Messi resta tutt’ora in scadenza di contratto, ma concentrato nel mentre a terminare il suo ultimo Mondiale al fianco dell’Argentina del Ct Lionel Scaloni.