Onana, ‘bufera’ Mondiale: perché salterà Camerun-Serbia

La sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Qatar 2022 è in programma questa mattina ore 11 italiane

Il Camerun si gioca le ultime chance di qualificazione agli ottavi del Mondiale questa mattina, ore 11 italiane, contro la Serbia. La Nazionale di Song è obbligata a vincere dopo la sconfitta all’esordio con la Svizzera, di scena alle 17 col Brasile.

A quanto pare nel match contro Kostic e compagni non ci sarà Andre Onana. Stando alle clamorose indiscrezioni di ‘RMC Sport’, il portiere dell’Inter è stato escluso dal gruppo squadra per motivi disciplinari. Ancora non vi sono dettagli su cosa sia davvero successo e sulla durata di questa decisione che spiazza tutti ad appena un’ora dalla sfida.

🇨🇲 André Onana, gardien titulaire du Cameroun, a été écarté du groupe avant le match contre la Serbie. Il s’agirait d’une sanction disciplinaire. Aucune précision sur le motif ni la durée de cette mise à l’écart. — RMC Sport (@RMCsport) November 28, 2022

Tutto confermato, nell’undici iniziale del Camerun non c’è Onana. Il camerunese non figura nemmeno in panchina.