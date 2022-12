DIRETTA Amichevole Inter-Gzira: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta il Gzira di Abdilla in una gara amichevole. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter fa visita al Gzira a Malta in una gara amichevole valida come primo test match del mini ritiro invernale della squadra meneghina. Una partita per iniziare a preparare il ritorno della Serie A previsto il 4 gennaio con il big match contro il Napoli.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono testare la forma fisica dei calciatori che non sono stati convocati dalle rispettive Nazionali per i Mondiali di Qatar 2022, oltre a quelli infortunati, a ventidue giorni dall’ultimo impegno ufficiale che aveva visto Dzeko e compagni espugnare il campo dell’Atalanta 3-2. Dall’altro i Maroons di Darren Abdilla, quarti nel campionato maltese che non si è fermato durante la manifestazione iridata, sperano di sfruttare la condizione migliore per ottenere un risultato di prestigio. Interlive.it vi offre la sfida del Tony Bezzina Stadium in tempo reale.