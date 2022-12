Calciomercato Inter, Marotta chiude: doppio colpo a zero

L’Ad nerazzurro è uno specialista di operazioni di questo tipo. L’ultima ha avuto come protagonista l’armeno Mkhitaryan

Marotta, ma anche lo stesso Ausilio sono degli ‘specialisti’ delle operazioni a costo zero. Ovvero delle acquisizioni di calciatori in scadenza di contratto, senza quindi il pagamento del cartellino. L’ultima in tal senso ha avuto come protagonista l’armeno Mkhitaryan, strappato ‘gratis’ alla Roma di Mourinho.

I giallorossi rischiano di essere nuovamente ‘vittima’ dell’Ad nerazzurro. Già perché negli ultimi giorni è riemersa la candidatura di Chris Smalling per la difesa interista. ‘Radio Radio’ ha parlato di contatti tra l’entourage del centrale inglese in scadenza di contratto a giugno. Il classe ’89 ex Manchester United piace da tempo a Inzaghi e alla dirigenza di viale della Liberazione, lo scorso maggio proprio qui su Interlive.it vi svelammo che l’Inter pensava pure a lui per rafforzare nell’immediato il reparto difensivo, sottolinenando però come sarebbe stato complicato imbastire una trattativa e trovare una intesa con la Roma visto che il numero 6 era allora ed è tutt’ora uno dei pilastri della formazione di Mourinho.

Trentatrè anni compiuti lo scorso 22 novembre, Smalling può arrivare a zero soprattutto se l’Inter non riuscisse ad accordarsi con Stefan de Vrij, anch’egli con il contratto a termine alla fine di questa annata. Col nuovo agente dell’olandese, Federico Pastorello, si discuterà presto nel dettaglio di cifra e durata, con Zhang che punta a un biennale al massimo con riduzione degli attuali emolumenti che sono di circa 4,2 milioni. Va detto, comunque, che Smalling potrebbe venir ingaggiato pure in caso di firma di de Vrij, come quindi alternativa a Skriniar e in caso di mancato prolungamento da parte di D’Ambrosio. Per il difensore capitolino possibile concorrenza italiana, di Juve e Milan, considerata la sua esperienza ma anche il suo rendimento sempre elevato nonostante l’età avanzata.

Calciomercato Inter, Smalling più Kessie per l’anno prossimo: l’ex Milan ‘alla Lukaku’

La Juventus può dar fastidio a Marotta e Ausilio pure per Franck Kessie, il nome su cui starebbe lavorando l’Inter per il prossimo anno. L’ivoriano è chiuso a Barcellona e medita l’addio, con il suo agente che ieri si è incontrato con la dirigenza blaugrana per fare il punto della situazione. Il divorzio già a gennaio è da escludere, seppur non del tutto, mentre sicuramente l’ex Milan farebbe la valigia in estate qualora continuasse a trovare poco spazio nello scacchiere tattico di Xavi. Il club di viale della Liberazione parrebbe disponibile a prenderlo alla formula Lukaku, dunque solamente in prestito con contributo al pagamento dello stipendio che è di circa 7 milioni netti.